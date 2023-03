Ingleses avançam que Man. United quer Palhinha no verão e que há mais quatro interessados

Os desempenhos de João Palhinha no Fulham não têm passado despercebidos na Premier League e o jornal 'The Sun' avança que o Manchester United está de olho no internacional português para o próximo verão.Mas, segundo a mesma publicação, os red devils não são os únicos interessados, pois Newcastle, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham também estarão a monotorizá-lo.Contudo, não será fácil levar o médio do Fulham, uma vez que Marco Silva quer que o clube resista a todas as investidas.O Fulham, recorde-se, garantiu Palhinha no ano passado junto do Sporting, por 22 milhões de euros (20 milhões fixos e outros dois em variáveis), mas o 'The Sun' escreve que o atual clube do português pode agora encaixar mais de 45 milhões. O jogador tem mais quatro anos de contrato e outro de opção.