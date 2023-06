João Palhinha: «Sabem o carinho que tenho pelo Sporting...»

? “Sinto muita falta do meu país. Espero um dia voltar.”



João Palhinha concedeu uma entrevista à Eleven Sports onde falou sobre o seu primeiro ano fora de Portugal, ao serviço do Fulham, referindo que sente falta do nosso país e que espera um dia voltar."Foi a minha primeira época fora do meu país, da Liga portuguesa, a primeira vez que saí de Portugal. Foi a mudança, foi tudo junto e acho que encarei muito bem esta mudança na minha vida. É um campeonato que se adequa muito bem às minhas caraterísticas e qualidades. Assentei aqui que nem uma luva. Estou muito contente e a minha família também. Sinto muita falta do meu país e não é fácil estar longe de Portugal, espero um dia voltar. Depois de aqui estar e de usufruir do futebol como tenho usufruido, acho que isso é o mais importante. Espero voltar a Portugal, gosto e valorizo muito o meu país", começou por dizer.O internacional português foi ainda questionado sobre um eventual regresso ao Sporting. "Vocês sabem o carinho que tenho pelo Sporting. É algo que me marcou sempre e irá sempre marcar-me. Neste momento estou muito feliz aqui [no Fulham] e quero continuar por aqui. Acho que é o campeonato que se adequa ao meu futebol", rematou.