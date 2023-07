Marco Silva admite frustração: «Ainda precisamos de muitos reforços»

Marco Silva até recebeu Raúl Jiménez e Calvin Bassey na última semana, mas na antevisão ao particular de hoje (19h45) frente ao Chelsea não escondeu a frustração com o mercado do Fulham. "Precisava que tivessem chegado há 15 ou 20 dias, não agora. E infelizmente ainda precisamos de muitos reforços. Só temos dois alas, precisamos de um médio e ainda de dois extremos. Espero que venham o mais rápido possível", deixou o técnico que também abordou o regresso de Mitrovic - que tem forçado a saída - aos treinos: "Nunca tive problemas com ele. Se ficar, será fácil de lidar com ele." Já sobre a lesão no ombro de Palhinha, Marco admitiu que "será difícil" que o médio esteja apto para a visita ao Everton na 1ª jornada da liga, a 12 de agosto.