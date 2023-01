Marco Silva arrasa arbitragem do Newcastle-Fulham: «É mesmo muito difícil de compreender...»

Marco Silva estava visivelmente insatisfeito com a derrota (0-1) do Fulham na deslocação ao terreno do Newcastle, equipa que atravessa um bom momento na Premier League. Em declarações aos microfones da 'Sky Sports', o treinador português reclamou um penálti sobre Andreas Pereira na sequência de um lance com Dan Burn, jogador que ainda na opinião do técnico dos cottagers deveria ter sido expulso.





"Jogo difícil para nós. Viemos aqui em circunstâncias difíceis. Acabar um jogo às 22 horas e depois começar um jogo às 14 horas de domingo não é justo. Estávamos cientes da qualidade e dos índices físicos do Newcastle. Eles têm estado bem frente a todas as equipas contra quem jogaram até agora. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, demonstraram o que significa representar o Fulham. Mostraram paixão, vontade e qualidade. Estivemos compactos, eles tiveram mais controlo mas penso que também conseguimos controlar o jogo em alguns momentos. Desde o primeiro momento que eles mostraram a qualidade que têm", atirou Marco Silva, antes de pronunciar-se sobre o lance entre Andreas Pereira e Dan Burn: "Uma má decisão do árbitro e do VAR. O primeiro é penálti, o segundo também mas esse é dado e tem de ser mostrado o cartão vermelho. O Andreas ganhou a bola, o jogador [Dan Burn] puxou-o de forma clara e tem de ser expulso. Para mim é mesmo muito difícil de compreender. Tem de ser cartão vermelho, penálti e a partir desse momento o jogo seria muito diferente."Apesar da exibição satisfatória, Marco Silva assume que o penálti convertido por Mitrovic na sequência de uma infração, que por esse mesmo motivo acabou por ser invalidado, foi a melhor ocasião que o Fulham teve na partida para marcar. "O penálti do Mitrovic foi uma das grandes ocasiões que tivemos para liderar o marcador. Foi uma grande oportunidade. Mas este tipo de coisas também acontecem. Este grupo é muito forte para ir abaixo. O árbitro pode cometer erros. Eu próprio cometo erros, assim como os meus jogadores, mas é difícil de compreender como é que o VAR não consegue ver", terminou.