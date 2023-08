Marco Silva confirma saída de Mitrovic para o Al Hilal: «Fez de tudo para sair»

Após a derrota do Fulham com o Brentford ( 0-3 ), Marco Silva confirmou a saída de Aleksandr Mitrovic para o Al Hilal de Jorge Jesus."Vai sair. Ambos os clubes chegaram a um acordo e é o momento dele sair. Como sabem, ele fez de tudo para sair. Mas até existir entendimento entre os clubes, tentámos mantê-lo no plantel. Se estou desapontado com ele? Não disse isso. Ele forçou a saída, todos sabem disso. Ele sabe a minha opinião, falei com ele em privado", disse o treinador português, admitindo que a tarefa para arranjar um substituto para o avançado - e para outros futebolistas - será difícil."Não é apenas o Mitrovic, infelizmente ainda temos de contratar quatro ou cinco jogadores em 15 dias", lamentou.