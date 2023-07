Marco Silva e a lesão de João Palhinha: «Não parece bom»

João Palhinha começou a temporada 2023/24 com o pé esquerdo. O médio internacional português lesionou-se no ombro esquerdo durante o duelo do Fulham frente ao Brentford (3-2), no domingo, e agora arrisca uma paragem prolongada. De resto, o treinador Marco Silva, que aguarda os resultados dos exames ao braço do jogador, foi o primeiro a lançar o alerta: "Infelizmente, não parece nada bom. Parece que deslocou o ombro. Esperamos que não seja uma lesão a longo prazo."

Tudo isto numa altura em que o internacional português é um dos destaques em Inglaterra, uma vez que o West Ham prepara uma nova proposta pelo jogador. Depois de verem rejeitado um negócio de 52 milhões de euros, os hammers equacionavam subir a parada, algo que agora apenas acontecerá quando se conhecer a verdadeira extensão da lesão. O Liverpool, defende a imprensa inglesa, também pode estar na corrida por Palhinha.

Marco Silva aproveitou a ocasião para abordar, sem delongas, a situação problemática do avançado Mitrovic: "Um jogador que não está a treinar, que não está no campo com os colegas, não joga. É fácil para mim decidir", disse o técnico."



Depois de Jiménez chega um central



O braço de ferro de Mitrovic com o Fulham motivou, como Record noticiou em tempo oportuno, a chegada do internacional mexicano Raúl Jiménez, proveniente do Wolves. Mas a formação londrina não vai ficar por aqui, preparando-se agora para recrutar um central. De acordo com a imprensa inglesa, o Fulham tem negociações com Southampton e Ajax por Mohammed Salisu e Calvin Bassey, respetivamente, sendo que apenas contratará um dos jogadores. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Bassey é o preferido.