Marco Silva e a "nova Premier League": «Vamos ter 200 amarelos em 10 jornadas»

Marco Silva viu este sábado o seu Fulham perder por 3-0 na receção ao Brentford , numa partida marcada pela expulsão de Tim Ream, que abriu caminho ao 2-0 de penálti e ao posterior 3-0 final. Na análise ao jogo, o técnico português dos cottagers questionou a decisão de assinalar grande penalidade nessa jogada, mas também o critério atual dos árbitros para exibir cartões amarelos."Vendo agora, é muito difícil. Não vi nada ali. É uma nova Premier League à qual nos temos de habituar. Sempre que não tenhas as mãos nos bolsos, é cartão amarelo para o treinador. Sempre que um jogador se move na direção do árbitro, é cartão amarelo. Vamos ter uns 200 cartões amarelos nas primeiras 10 jornadas. São novas regras e temos de nos habituar. A Premier League é totalmente diferente do que era no ano passado, na época anterior ou há 20... Temos de adaptar-nos, mas é difícil de entender. Todos querem jogar onze para onze. Desta forma é difícil", assumiu o técnico."Fomos surpreendidos pelo penálti e a expulsão. O jogo ficou fechado a partir desse momento. Acho que todos ficaram surpreendidos. Os nossos jogadores não conseguiam acreditar. Não viram um erro claro e óbvio. O Tim tentou cortar a bola. Não tentou mandá-lo ao chão. Não fez nada. Não é por culpa do árbitro que perdemos. Parabéns ao Brentford. Aquele momento decidiu o jogo. Foi um erro do árbitro e o VAR teve a mesma opinião", finalizou.