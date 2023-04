Marco Silva e a sua obsessão pelo futebol: «Daqui a uns anos as coisas estarão melhores… ou não»

O futebol é a vida de Marco Silva e às vezes… até demais. Quem o assume é o próprio numa entrevista à Sky Sports, na qual aborda também os 19 meses que esteve sem trabalho depois da saída do Everton, durante a pandemia."É mais do que um trabalho, é algo que amamos, a nossa paixão. É um trabalho difícil de desligar. É algo que pensamos desde a primeira hora do dia até à noite, a preparar os jogadores", começou por dizer o técnico português. "Valorizo muito as pessoas que têm a capacidade de praticar vários desportos, além do futebol. E ainda temos as nossas famílias", destacou.E sobre o futuro, Marco Silva garante: "Acredito que daqui a alguns anos ficará mais fácil. Com mais tempo, mais idade, as coisas estarão melhores… ou não. Talvez seja sempre assim, nunca saberemos".Depois da sua saída do Everton, em dezembro de 2019, o treinador português esteve um período de 19 meses sem encontrar um clube – até chegar ao Fullham. Este tempo foi importante para Marco Silva que o usou, junto da sua equipa técnica, para analisar o seu passado e melhorar para o futuro."Foi um momento para refrescar imensas coisas. Primeiro, analisámos as épocas antes do Olympiacos [Estoril e Sporting], depois quando me juntei à Premier League com o Hull, Watford e o Everton. Foi tudo muito rápido, com muitas mudanças num curto período de tempo. Foi também um momento difícil para toda a gente por causa do Covid-19. Não podíamos ver jogos ao vivo, mas continuámos a ver futebol pela televisão e a analisar para, quando o momento chegasse, estarmos prontos".Sobre a temporada no Fulham, Marco Silva classifica-a como "uma das mais importantes" para o clube. Estamos a jogar bem, a melhorar os jogadores, os adeptos estão orgulhosos de nós. A próxima época provavelmente será ainda mais importante do que esta, porque temos que começar a sustentar este clube na Premier League para que todos vejam o Fulham como um clube da Premier League."