Marco Silva elogia Arteta: «É o melhor dos exemplos de quem acredita nos seus métodos...»

O Fulham de Marco Silva enfrenta hoje o líder Arsenal no Emirates e o luso tira o chapéu a Mikel Arteta, o treinador dos gunners. "O arranque do Arsenal tem sido realmente bom. Vai ser um adversário difícil para nós. Mikel Arteta é o melhor dos exemplos de quem acredita nos seus métodos e no seu staff [alusão ao facto de na época passada o Arsenal ser o último classificado, com zero pontos, após a 3ª jornada]. O tempo trata sempre de colocar as coisas no devido lugar. Se o Arsenal é candidato ao título? Não sei o que responder. A Premier é uma maratona e exige que estejas bem em todos os jogos. Iremos ao Emirates para discutir o jogo com eles...", avisa o técnico dos cottagers.