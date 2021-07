Marco Silva foi anunciado esta quinta-feira como o novo treinador do Fulham para as próximas três épocas. O treinador português, de 43 anos, está assim de regresso a Inglaterra duas épocas depois de ter deixado o Everton e já falou aos meios do novo clube, tendo deixado uma mensagem aos adeptos.





"Estou muito contente e orgulhoso por ser nomeado treinador de um clube de futebol tão histórico. Quero agradecer ao dono do clube, Sr. Khan, Tony Khan e a toda a estrutura futebolística do Fulham, pela confiança depositada em nós. Estou ansioso para começar e a minha mensagem para os nossos fãs antes deste grande desafio é que todos trabalharemos muito juntos para ter sucesso, para que eles possam sentir-se orgulhosos no final da temporada", assinalou ao site do clube inglês o técnico, que terá Luís Boa Morte como adjunto, ele que regressa aos londrinos onde fez 250 jogos nas seis épocas e meia que por lá passou.