Marco Silva incrédulo com decisão do árbitro: «Era vermelho. É difícil de entender...»

Marco Silva mostrou-se muito desagradado com a atuação da equipa de arbitragem do dérbi com o Chelsea, nomeadamente por conta de um lance na primeira metade, no qual o técnico português do Fulham considera que Malo Gusto deveria ter sido expulso por falta sobre Willian."Era cartão vermelho para o Gusto. É difícil de entender como as coisas não são consistentes a este nível na Premier League. Provavelmente isto teria sido vermelho em nove de dez ocasiões. Foi uma falta perigosa, que colocou o jogador em risco, por isso era cartão vermelho claro. O VAR analisou, mas desta vez não deu", lamentou o técnico, à TNT Sports.