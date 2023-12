Marco Silva: «Não me lembro de grandes oportunidades de golo do Arsenal na segunda parte»

"Um grande jogo da nossa parte. Vínhamos de um resultado muito mau, queríamos reagir sabíamos que íamos ter pela frente uma das equipas que está em melhor forma atualmente. Começámos a perder, ainda foi pior, mas mostrámos com uma grande organização, caráter, personalidade e conseguimos ganhar, na minha opinião com muito mérito. Fomos muito fortes na primeira parte na forma como conseguimos construir sob a pressão do Arsenal. Fizemo-los recuar um pouco quando tivemos posse e a igualdade surgiu, de forma justa. Na segunda parte sabíamos que vinha a reação deles, mas fomos sempre reagindo, fomos perigosos, fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o 3-1. Não me lembro de grandes oportunidades de golo do Arsenal na segunda parte. Controlamos sempre muito bem", referiu o treinador.





Marco Silva estava radiante no final do jogo com o Arsenal. O, um dos candidatos ao título na Premier League, e colocou um ponto final num ciclo de três derrotas seguidas. O treinador elogiou, em declarações à DANZ Portugal, o desempenho da sua equipa.