Marco Silva: «Palhinha tem sido espetacular para nós»

Marco Silva estava visivelmente satisfeito pelo empate (0-0) frente ao Chelsea na noite desta sexta-feira, em Stamford Bridge, naquele que foi o jogo 400 da carreira do técnico português e também a estreia oficial de Enzo Fernández, ex-jogador do Benfica, com a camisola dos blues na Premier League.





Em declarações aos microfones da 'Sky Sports' no final da partida, Marco Silva deixou elogios aos jogadores, especialmente para o compatriota João Palhinha (ex-Sporting), mas também para o facto de o clube ter conseguido travar o Chelsea já por duas vezes esta temporada, somando um total de quatro pontos em seis possíveis (1V e 1E)."Penso que foi um pouco do que temos vindo a fazer esta temporada, mas também na época transata. São os padrões. Sabíamos que íamos ter um jogo complicado pela frente, conseguir quatro pontos em seis frente ao Chelsea, como já fizemos, é algo fantástico para nós. Respeitamos todas as equipas da mesma forma. Mas ao mesmo tempo jogamos da mesma forma. Em termos de postura e frescura no jogo foi dentro do mesmo que apresentámos há duas semanas contra o Tottenham. Claro que com algumas nuances diferentes, mas o nosso comportamento tem sido este ao longo da temporada", começou por dizer o técnico luso, na 'flash-interview' após o final do encontro em Londres.

Importância do papel de Pereira no meio-campo

"É um jogador-chave para nós, com bola e sem bola. Quando temos a bola e iniciamos a nossa saída estamos organizados em 4-4-2, com Mitrovic no apoio. Quando vimos o onze [do Chelsea], soubemos desde logo que eles iam tentar ligar o jogo pelo Enzo [Fernández] e depois explorar os espaços com Gallagher e Mount. O Mitrovic fez um trabalho fantástico no nosso primeiro momento de pressão sobre o adversário. A forma como o Pereira desce no terreno e apoia os companheiros... é importante para nós, com e sem bola. Tem feito um trabalho fantástico."

A estratégia adotada, com os alas bem abertos a explorar os corredores, principalmente o Willian

"Sabíamos que isso seria algo que teríamos de fazer ainda melhor esta noite. Sabíamos a forma como eles iam explorar com Gallagher e Mount nesse tipo de espaços. Já todos nós conhecemos a qualidade do Willian. Continua a ser um grande, grande jogador. É muito importante para nós, dentro e fora do relvado. São todos importantes. Queremos que sejam decisivos quando têm a bola. Estou muito orgulhoso de todos."

A exibição de Palhinha e o papel que desempenha na equipa

"Tem sido enorme. As nossas contratações adaptaram-se muito bem e têm ajudado muito a equipa. Era importante para nós mantermos grande parte dos nossos melhores jogadores na última temporada. Perdemos dois: o Fábio para o Liverpool e o Anguissa para o Nápoles. Os jogadores que chegaram têm sido importantes para nós. Continuamos a jogar da mesma forma que jogávamos na última época. O João encaixou-se muito bem. Quando decidimos avançar para um jogador como o João [Palhinha] sabíamos o que precisávamos para aquela posição. É um jogador que consegue cobrir muito espaço, os outros dois médios jogam com um pouco mais de liberdade. No futebol é muito importante a forma como reagimos quando perdemos a bola e o João nesse aspeto é impressionante, brilhante. É claro que ainda tem de ajustar algumas coisas para ser cada vez melhor com bola, mas tem sido espetacular para nós. Não podes ser forte quando estás a atacar se não te preparares primeiro para quando perderes a bola. A posição de trinco é fundamental para nós, é o jogador que tem de 'cair' sobre o médio ofensivo ou o segundo avançado adversário. Gostamos de jogar, somos uma equipa ofensiva, penso que os golos que já marcámos esta temporada mostram isso mesmo. Mas temos de seguir sempre equilibrados."

A grande forma de Willian

"Tem sido impressionante. A forma como jogas, a intensidade com que jogas dentro o primeiro ao último minuto, é difícil jogar olhos nos olhos como fizemos frente ao Chelsea. Tem sido um jogador-chave para nós. Com bola, é top top, continua a ser um jogador fantástico. Sem bola, trabalha para a equipa, por isso... Ele sabe tudo sobre o jogo. Damos-lhe a liberdade que precisa no último terço do campo. Continua a treinar e a jogar com um sorriso no rosto e isso é o mais importante para um jogador."

Resultado permite subida ao 6.º lugar

"Preparar muito bem para o próximo jogo contra o Sunderland. É uma semana muito importante para nós, acreditem, porque temos de jogar o jogo de repetição na Taça e queremos seguir em frente na competição. A nossa ambição é clara: este clube tem de continuar na Premier League no final desta temporada. Até atingirmos esse objetivo não vamos mudar uma única palavra no nosso discurso. Queremos jogar todos os jogos como fizemos aqui hoje, como fizemos também na última jornada, abraçar o desafio, lutar pelos três pontos e encorajar os nossos jogadores a melhorarem todos os dias."