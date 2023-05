Marco Silva perto de garantir recorde de pontos

O Fulham de Marco Silva recebe hoje o Crystal Palace e, apesar do confortável 10º lugar, o técnico português ainda tem um objetivo para cumprir esta época: bater o recorde de pontos dos cottagers na Premier League. Com 2 jogos para disputar, a equipa está a 2 pontos (53/51) do recorde, que remonta a 2008/2009 e pertence a Roy Hodgson... atual técnico do Palace. Curiosidade que não passou ao lado na antevisão de Marco Silva.





“É o último jogo em casa e queremos 3 pontos para bater o recorde. De certeza que o Roy Hodgson vai ter a receção calorosa que merece. Vai ser bom voltar a vê-lo, tenho muito respeito por ele”, salientou o luso entre elogios ao plantel que conta com Palhinha e Cédric: “Os jogadores foram incríveis, têm grande capacidade de adaptação a várias posições. Queremos o máximo de pontos.”