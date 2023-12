Marco Silva: «Premier deve escolher árbitros experientes e que saibam aguentar a pressão dos adeptos da casa»

O Fulham perdeu (0-3) com o Newcastle, no St. James' Park, e Marco Silva arrasou o árbitro, Samuel Barrott, que expulsou Jiménez aos 22 minutos.





"Antes do vermelho, o Lascelles (central dos mag-pies) deu uma cotovelada no Raúl. Até aí, o árbitro não marcou uma falta a nosso favor. Sempre que um jogador do Newcastle caía... era livre. A Premier deve escolher árbitros experientes e que saibam aguentar a pressão dos adeptos da casa. Este foi o melhor exemplo de um árbitro que não a aguenta. A expulsão do Raúl? Perdeu o tempo de salto, mas não se viu nada de sério. Era acertado um amarelo, o vermelho foi estranho. Foi uma tarde estranha para o árbitro", atirou o luso.