Marco Silva procura dar a resposta

O Fulham de Marco Silva deseja compensar hoje, na visita a Bournemouth, o deslize (0-2) frente ao Burnley em Londres. “Necessitamos de analisar a situação embora não tenhamos muito tempo para ficar a pensar no que sucedeu. Há que dar a resposta no Boxing Day. Precisamos de dar o máximo para somarmos os três pontos”, refere o treinador português, consciente de que a equipa tem de melhorar em termos de eficácia na finalização. Basta ver que diante do Burnley fez muito mais remates do que o rival (19/7) e... ficou a zeros.