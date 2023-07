Marco Silva rejeita milhões da Arábia Saudita e continua no Fulham

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marco Silva recebeu uma tentadora proposta dos sauditas do Al Ahli, massabe que o treinador decidiu recusá-la, mantendo-se, assim, no comando técnico do Fulham.O Al Ahli, recorde-se, estava disposto a pagar os 6 milhões de euros da cláusula de rescisão, oferecendo 46 milhões de euros ao treinador português por dois anos de contrato. Marco Silva preferiu manter-se na Premier League.