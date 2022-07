Marco Silva volta a casa "especial": «Espero uma boa receção»

Hoje é dia de Marco Silva regressar à Amoreira. O Fulham, agora treinado pelo português, tem um jogo particular agendado com o Estoril, a partir das 18 horas. Aproveitando o momento, o técnico de 45 anos concedeu uma entrevista ao portal do clube inglês onde, entre vários temas, recordou o período que viveu nos canarinhos.

Marco Silva terminou a carreira de jogador no clube da linha de Cascais e rapidamente abraçou a oportunidade de comandar a equipa principal. “Quando me reformei o Estoril sabia qual era o meu desejo para o futuro [ser treinador]. Inicialmente, ofereceram-me um lugar como treinador adjunto. No entanto, houve várias mudanças e acabei por ficar como diretor desportivo durante seis meses. No final deste período, surgiu espaço no banco de suplentes e convidaram-me a assumir a equipa”, revelou o treinador.

Costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança e, no ‘namoro’ de Marco Silva com o Estoril, foi mais ou menos isso que aconteceu. “O clube estava numa fase difícil. No início da época [2011/2012], em setembro, estávamos no fundo da tabela. Contudo, tudo mudou rapidamente. Tínhamos muita qualidade e tudo começou a correr na perfeição. Fomos campeões e subimos de divisão, mas em setembro ninguém acreditava que fosse possível”, começou por contar o treinador, recordando logo de seguida: “A primeira época foi incrível, mas as outras duas também. Alcançámos um 4º e um 5º lugar e conseguimos a qualificação europeia duas vezes seguidas. Um feito que ninguém conseguiu repetir em Portugal [após subir à 1ª Liga]. O Estoril é um clube especial. Espero uma boa receção, tenho uma relação fantástica com toda a gente.”

Sobre o encontro de hoje, o último dos londrinos no estágio em Portugal, Marco Silva espera enfrentar “uma equipa bem organizada e que vai causar problemas. Vai ser um bom teste”.