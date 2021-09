O extraordinário gesto dos jogadores do Fulham que está a encantar Inglaterra

O futebol é muito mais que um desporto e que o digam os jogadores do Fulham. A equipa de Marco Silva empatou este sábado frente ao Bristol City (1-1), num jogo que ficou marcado por um extraordinário gesto dos cottagers aos 50 minutos. Mitrovic adiantava os comandados de Marco Silva no marcador, quando se dirigiu perto das bancadas junto com os outros elementos para celebrar com um menino de 13 anos, adepto do clube, que sofre de paralisia cerebral e foi vítima de cyberbullying nas redes sociais.





'Lo mejor del Dias', con @RickyyDias



El detallazo de los jugadores del @FulhamFC: van a celebrar un gol con un aficionado de 13 años con parálisis cerebral, víctima de ciberbullying tras colgar una foto jugando al fútbol



♥? THIS IS FOOTBALL?pic.twitter.com/vVITAC9Bqf — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 25, 2021

Rhys Porter não consegue praticar futebol de forma regular, mas isso não é um impedimento para o menino, que recentemente partilhou, nas redes sociais, um vídeo seu a jogar. Acabou por ser vítima de insultos e de alguns comentários desagradáveis.O Fulham já se tinha mostrado solidário com Porter, tendo colocado a sua fotografia no site oficial como se fizesse parte do plantel, lado a lado com guarda-redes Marek Rodak. Agora, com o festejo em conjunto, proporcionaram um momento que certamente o menino não se irá esquecer.