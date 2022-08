Fulham deixou Palhinha apeado: médio teve de ir à boleia depois do jogo com Liverpool

João Palhinha foi titular e alinhou os 90 minutos no jogo de estreia diante do Liverpool, ao serviço do Fulham, encontro esse que terminou empatado (2-2) em Craven Cottage. O médio ex-Sporting explicou a diferença que existe para a liga portuguesa e que não ficou contente com a igualdade ante os reds."É sempre bom da maneira como começámos. Aqui é como se fosse Sporting-Benfica ou Sporting-FC Porto todas as semanas. Se nos dissessem antes que íamos empatar frente ao Liverpool eu dizia que era bom mas no final não me senti totalmente satisfeito. Aqui o ambiente é diferente. Estava um pouco nervoso, principalmente por ser o primeiro jogo em casa. Senti uma ansiedade diferente. Felizmente correu bem. Tentei motivar-me em tudo aquilo que foi o meu trajeto e lembrar-me o quanto trabalhei para estar num patamar destes. Sempre foi um sonho jogar a Premier League e estar entre os melhores", constatou em declarações ao Canal 11.O internacional português deu conta ainda da possibilidade que é andar na rua, em contraponto com o que acontece em solo lusitano."A seguir ao jogo, em Portugal, estamos habituados a fazer uma entrevista e vamos embora. Aqui não é assim. Acabamos o jogo e ainda falamos a uns cinco canais de televisão. Depois ainda me chamaram para falar para as rádios. Só não gostei porque, no final, cheguei lá fora e o autocarro do clube já não estava lá. Não esperou por mim. Tive que apanhar a boleia do roupeiro [risos]. Mas são momentos engraçados. Por exemplo, o Bruno Fernandes já me tinha dito que no final dos jogos podia ir para casa a pé. E eu vi alguns colegas meus fazerem isso. Em Portugal isto era impensável. Aqui a mentalidade é diferente", reiterou Palhinha.