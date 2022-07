Palhinha elogia Benfica: «Está a fazer excelente equipa»

O reencontro de Palhinha com o Benfica não foi feliz para o médio. Sempre assobiado quando tocava na bola, o internacional português saiu goleado mas, no final do jogo, deixou elogios aos encarnados considerando que Roger Schmidt está a construir uma "excelente equipa".

"Este ano o campeonato vai ser mais competitivo que nos anos anteriores, pois o Benfica está a fazer uma excelente equipa, assim como o Sporting... e ainda bem para o nosso futebol!", afirmou o jogador do Fulham, que também explicou o resultado com os erros cometidos pela sua equipa: "Houve demérito nos golos que sofremos, nomeadamente na bola parada e nas transições. São lances que devíamos ter abordado de maneira diferente, mas temos de aprender com esses erros."

Voltando a focar-se no campeonato, o internacional português, de 27 anos, lembrou que o Benfica "está a atravessar um processo de adaptação, com um novo treinador", e deixou bem claro vai torcer pelos leões. "Tenho acompanhado a pré-época e o Sporting é um clube que vou levar para a vida. É uma equipa que joga junta há três anos e o treinador vai sempre buscar jogadores que se enquadram nas suas ideias", acrescentou antes de falar de Trincão: "Jogámos juntos no Sp. Braga e sei que tem muita qualidade. Estou certo que vai aproveitar a oportunidade no Sporting."

O camisola 26 dos cottagers, que reencontrou João Mário, manifestou o desejo de disputar o Mundial. "Temos jogadores de muita qualidade e sei que tenho de estar bem no meu clube para ser chamado", concluiu.