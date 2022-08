Palhinha: «Em Inglaterra festejam os cortes como se fosse um golo»

João Palhinha abordou as diferenças entre o futebol inglês e português. Numa entrevista ao Canal 11, o médio português do Fulham sublinha que em Inglaterra é "sempre a andar" e dá conta que sentiu isso mesmo na estreia frente ao Liverpool, contando uma história curiosa."Aqui o jogo não pára… é sempre a andar. Por exemplo, na sequência do nosso primeiro golo. O Henderson queria passar a bola para um colega e piso-lhe o calcanhar. Eu pensei logo que o árbitro ia marcar falta. Na sequência dessa jogada fizemos o primeiro golo. Lembro-me de comentar com o Andreas [Pereira] que o golo ia ser anulado. Disse-lhe ‘não há hipótese, por causa do VAR’. O árbitro falou com o Henderson, não sei o que lhe disse… de repente validou o golo. Em Portugal, há certas coisas que desgastam. Eu sei que sou um jogador agressivo, mas é no bom sentido. Sempre sem maldade. Aqui há mais liberdade. Em Portugal estava mais condicionado. Em Inglaterra festejam os cortes como se fosse um golo. Isso só me dá mais fome", disse o ex-Sporting.