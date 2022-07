Palhinha: «Estreia com o Liverpool vai ser em cheio»

Jogar à frente de uma defesa de quatro homens é quase uma novidade para Palhinha mas não o atrapalha. "Tem corrido bem a adaptação. Identifico-me com este sistema mas com o de Rúben Amorim, em Braga e no Sporting, também me dei bem", recordou.





João Palhinha cumpriu mais um jogo no Fulham e após a vitória por 3-1 frente ao Estoril, no encontro de apresentação dos canarinhos, o médio fez o balanço dos primeiros tempos no clube inglês e mostrou vontade de começar a jogar na Premier League: "A estreia ser com o Liverpool vai ser em cheio.""A adaptação está a ser boa. A equipa está a crescer a cada dia, foi mais uma semana intensa de trabalho e estou a assimilar as ideias do treinador", começou por dizer.