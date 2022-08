Palhinha lembra conversa antes de jogo com Benfica: «Mister, amanhã é que vamos levar com eles»

Durante a pré-temporada, o Fulham defrontou o Benfica num jogo disputado no Algarve, no qual o médio Palhinha viveu uma situação algo inesperada, já que à chegada foi aplaudido pelos adeptos encarnados. Ora, isso foi em total oposto daquilo que previra na conversa que teve no dia anterior com Marco Silva, que confidenciou numa entrevista ao 11."Um dia antes do jogo disse ao Marco Silva ‘Mister, amanhã é que vamos levar com eles. Vamos ser assobiados’. O que é certo é que, antes do jogo, entrei no relvado para o aquecimento e começo a ouvir os adeptos a baterem palmas. Fiquei na dúvida se era para mim e até fui ver se estava ali algum jogador do Benfica. Isso mexeu comigo e depois também retribuí esse carinho. Isto devia ser o normal. Depois quando fui substituído é que foi pior [risos]", atirou, lembrando os apupos de que foi alvo nesse momento.