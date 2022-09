Palhinha na luta pelo golo do mês de setembro na Premier League

João Palhinha está entre os nomeados para o prémio de melhor golo de setembro na Premier League. O disparo de fora da área do médio português no triunfo do Fulham frente ao Nottingham Forest vai competir com Toney (dois golos pelo Brentford), Philip Biling (Bournemouth), Mitrovic (Fulham), Mac Allister (Brighton) e Son (dois pelo Tottenham). A votação irá decorrer no site da competição até às 12 horas do dia 26.