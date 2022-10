Palhinha: «Se estou a dar nas vistas é também graças a Marco Silva»

João Palhinha está muito satisfeito com o trabalho que tem vindo a desempenhar no Fulham. O médio defensivo, que trocou o Sporting pelo clube inglês no verão, deu mérito a Marco Silva e explica que o treinador tem tido "um papel fundamental" no seu desenvolvimento."É a minha primeira experiência fora do meu país. Eu e o Marco [Silva] temos muito à vontade para comunicar. Ele mostra-me muitos vídeos do que quer de mim, do que quer que eu continue a melhorar e isso ajuda muito. Acho que é um papel fundamental que ele tem tido comigo, e se estou a crescer e a dar nas vistas é também graças a ele. Na verdade, eu também me sinto melhor desde que aqui cheguei e isso também é graças ao trabalho que ele [Marco Silva] e a equipa que está por trás tem vindo a fazer comigo. Espero ajudar da mesma maneira", explicou Palhinha, numa entrevista à Eleven.O internacional português está a gostar muito de competir na Premier League, uma competição que parece ter sido feita à sua medida. "Sinto que estou a usufruir muito da liga. Sinto que é uma liga à minha imagem, competitiva e agressiva no bom sentido da palavra, ou seja, uma liga muito competitiva, que exige muito dos jogadores. Estou bastante contente por estar aqui."E prosseguiu: "Todos os jogos que tivemos até ao momento, tanto podíamos perder como ganhar, mesmo quando jogámos contra as equipas de topo na Premier. Por exemplo, tanto com o Arsenal como com o Tottenham, nós sentimos que também podíamos ter ganho. Houve jogos que ganhámos e que também sentimos que se calhar podia ter dado para o outro lado, e é isso que também faz tão mágica esta liga. Mas, falando pessoalmente de mim, estou muito agradado com a liga, acima de tudo também com o respeito e carinho que as pessoas já demonstram ter por mim. Isso tudo mexe comigo e tem muita envolvência comigo quando vou para dentro de campo."