Polémica na Premier League: guarda-redes do Fulham criticado por empurrar apanha-bolas

Para lá de ter perdido por 3-0 diante do Bournemouth , naquela que foi a terceira derrota seguida do Fulham, Marco Silva viu ainda o guarda-redes Bernd Leno envolver-se numa polémica, quando empurrou um apanha-bolas numa altura em que procurava recolocar a bola em jogo rapidamente. A cena deu que falar, provocou desde logo assobios em todos os momentos nos quais o alemão tocou na bola e também levou mesmo a pedidos para que o guarda-redes fosse penalizado pela sua ação.Marco Silva assume o erro do seu jogador, mas não acredita que a FA esteja a planear uma sanção e explica porquê. "Não me parece que seja o caso. Já vi o momento várias vezes. Primeiro de tudo já falei com o Bernd sobre isto e mesmo durante o jogo ele próprio falou com o apanha-bolas. É sempre melhor quando tens o controlo emocional das coisas, claro... Mas a realidade é que os apanha-bolas estão sempre a atrasar o jogo. Nós próprios temos essas instruções quando jogamos em casa. O Bernd queria que a bola fosse recolocada em jogo rapidamente, o apanha-bolas atrasou... E o que vi ali foi o Bernd tirar a bola do apanha-bolas, mas apenas lhe tocou, não o empurrou. Já falei com ele e acho que a FA não fará nada. Temos de esperar, mas não é caso para tanto, sinceramente", disse o técnico português.