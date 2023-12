Raúl Jiménez foi com tudo, 'atropelou' adversário e viu vermelho direto no Newcastle-Fulham

Raúl Jiménez teve, este sábado, um início de jogo para esquecer no Newcastle-Fulham . O avançado, ex-Benfica, tentou disputar uma bola aos 20 minutos de jogo e acabou por 'atropelar' Sean Longstaff, que ficou muito queixoso no chão. Inicialmente, a equipa de arbitragem mostrou o amarelo ao mexicano mas, após rever o lance no VAR, trocou a cor do cartão.