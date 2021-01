Treinador do Fulham responde a Mourinho: «Não tenho de pedir desculpas a ninguém»

Scott Parker diz que não tem de pedir desculpas a ninguém por o Fulham ter jogado bem e empatado (1-1) frente ao Tottenham.





A polémica surge depois de José Mourinho ter sugerido que o Fulham devia pedir desculpas a todos os clubes da Premier League se surgisse na máxima forma no jogo de quarta-feira com os spurs.O encontro entre as duas equipas devia ter sido realizado a 30 de dezembro, mas foi adiado (para desagrado de Mourinho) na sequência de um surto de covid-19 nos 'cottagers'."Não tenho de pedir desculpas a ninguém, este clube não deve desculpas a ninguém", assegurou o treinador do Fulham."As pessoas que estão de fora podem dizer o que quiserem e ver aquilo que entenderem, mas a realidade é que dois dos jogadores que estiveram hoje em campo fizeram apenas um treino, eles regressaram da covid-19 para este jogo. Outros tinham três ou quatro dias de treino", acrescentou Parker."Esta equipa veio para este jogo determinada a fazer um bom trabalho. E saímos daqui com um resultado simpático", finalizou.