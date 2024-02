'Vice' do Fulham admite vender João Palhinha: «Se surgisse uma proposta e fizesse sentido para todos...»

Tony Khan, vice-presidente e diretor desportivo do Fulham, concedeu uma entrevista ao portal inglês 'talkSPORT', na qual reconheceu a importância de João Palhinha para os cottagers, admitindo no entanto que o clube estaria disposto a considerar a saída do internacional português no final da temporada.

"João Palhinha é um jogador fenomenal e acho que a adaptação dele à Premier League mostrou que ele é um jogador incrível. Ele é uma grande parte do núcleo do Fulham e nós adoramos tê-lo connosco. Gostaria que ele fizesse parte da equipa o maior tempo possível e ficámos muito felizes por renovar o contrato com ele", referiu o dirigente.

"Mas se surgisse uma proposta e fizesse sentido para todos, creio que seria algo a considerar com o jogador no momento certo. Queremos mantê-lo connosco e temos mantido, há muita procura pelo Palhinha. Foi uma grande contratação para nós", reconheceu.

Recorde-se que o médio de 28 anos esteve perto de deixar o Fulham no último mercado e transferências de verão e transferir-se para o Bayern de Munique, num contrato válido até 2028, por um valor a rondar os 70 milhões de euros. O internacional português já tinha realizado exames médicos pelos bávaros, mas a transferência falhou nos instantes finais porque o emblema londrino não conseguiu contratar um substituto a tempo do fecho de mercado.