Willian renovou com o Fulham há duas semanas e agora... quer sair para a Arábia Saudita

Depois de uma longa novela, com avanços e recuos, o brasileiro Willian comprometeu-se a 17 de julho em continuar ao serviço do Fulham por mais uma temporada. O contrato foi assinado, as declarações a dar conta da felicidade da renovação também, mas agora, pouco mais de duas semanas depois, tudo mudou... Segundo a imprensa inglesa, o brasileiro de 34 anos terá pedido ao clube de Londres para sair, por ter a possibilidade de rumar à Arábia Saudita a troco de uma oferta bastante lucrativa.De acordo com o 'The Telegraph', a oferta saudita será do Al-Shabab, a equipa orientada por Marcel Keizer, que estará disposto a dobrar o salário do jogador brasileiro. A proposta aidna não terá sido apresentada, mas estará tudo bem encaminhado para suceder em breve. Do lado do Fulham, como o jogador tem vínculo, o clube tenciona garantir uma verba pela transferência.