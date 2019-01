David Wagner deixa comando técnico do Huddersfield Town

O treinador David Wagner abandonou o comando técnico do Huddersfield, tendo rescindido o contrato por mútuo acordo com o clube, anunciou o último classificado da liga inglesa na sua página oficial na internet."Sob o comando do David [Wagner], conseguimos coisas extraordinárias e que foram muito além das minhas expetativas, enquanto presidente e adepto. Conseguimos a melhor classificação dos últimos 50 anos e criámos memórias que vão durar para sempre", afirmou o presidente do Huddersfield, Dean Hoyle.O técnico, de 47 anos, chegou ao Huddersfield a meio da temporada 2015/16, sendo que, na época seguinte, guiou os 'terriers' à conquista do 'Championship' e consequente promoção à 'Premier League'.Em 2017/18, o Huddersfield terminou em 16.º lugar do principal escalão, enquanto que esta época, ao fim de 22 jornadas, apenas conquistou duas vitórias e ocupa o 20.º e último lugar, oito pontos abaixo da 'linha de água'.