A "artimanha" que Bielsa promete não voltar a usar e que causou irritação em Inglaterra

Marcelo Bielsa, treinador do Leeds United, garantiu esta terça-feira que não voltará a anunciar o onze nas conferências de imprensa.





Na génese desta decisão está o jogo com o West Ham. Antes da partida o técnico argentino foi questionado sobre a dupla de centrais que utilizaria no encontro e Bielsa acabou por revelar o onze completo, para surpresa dos jornalistas.O que o treinador não gostou foi da reação do técnico do West Ham. David Moyes disse que tudo não passava de "um bluff", algo que o argentino desmentiu, assegurando que não se travava de uma "artimanha".O West Ham ganhou o jogo, por 2-1, e Bielsa garantiu hoje, na antevisão do encontro de amanhã com o Newcastle, que não voltará a revelar o onze na sala de imprensa. "Nada foi incorreto. Seria incorreto pensar que por conhecer o onze do adversário isso dá-te uma vantagem importante. Para mim não dá", referiu. "De agora em diante, e para evitar qualquer tipo de ataque, não responderei a perguntas sobre os jogadores que podem ou não jogar no fim-de-semana."