A reflexão de Bielsa que vai dar que falar: «Tenho sérias dúvidas quanto ao futuro do futebol»

Marcelo Bielsa sempre foi um treinador conhecido pela sua forma apaixonada de viver e analisar o jogo e esta terça-feira, na antevisão ao duelo do Leeds com o Crystal Palace, voltou a deixar uma daquelas reflexões que promete dar que pensar (e falar). O treinador argentino aponta à falta de qualidade constante do futebol mundial e considera mesmo que, se tudo ficar como está, só continuará a piorar."O que está claro é que o calendário está tão sobrecarregado que já não leva em conta o desenvolvimento da preparação. Por isso tenho sérias dúvidas relativamente ao futuro do futebol profissional, pois está a ser constantemente comercializado, dando um produto cada vez pior", começou por dizer o técnico argentino do Leeds, que em seguida apontou o dedo à forma como o calendário de 2022/23 será desenhado para encaixar no Mundial do Qatar."A Premier League dá metade ou um grande números dos seus jogadores do Mundial. A Premier League é interrompida dez dias antes do arranque do Mundial, um torneio que é o mais desejado em todo o futebol, mas que será jogado com jogadores e equipas técnicas com a mínima possibilidade de evolução coletiva. Isso resulta apenas num espectáculo cada vez pior. O Mundial é algo que é jogado de quatro em quatro anos, numa homenagem do futebol ao Mundo. Mas torná-lo pior não faz sentido nenhum. Deixa-me triste ver o futebol a deteriorar-se", concluiu.Lembre-se que a Premier League anunciou recentemente que apenas irá libertar os jogadores para o Mundial do Qatar a 14 de novembro, apenas sete dias antes do arranque do torneio.