Bielsa confirma: época termina para Hélder Costa

A época terminou para o português Hélder Costa. A garantia foi dada por Marcelo Bielsa, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 35.ª jornada da Premier League com o Tottenham.





"Ele não poderá competir mais esta época", revelou o treinador do Leeds, que confirmou ainda que Kalvin Phillips e Raphinha (ex-Sporting) continuam em dúvida para a receção aos spurs, neste sábado, como dá conta a Sky Sports.Heldér Costa lesionou-se nas costas num lance com Wan-Bissaka, no encontro diante do Manchester United há duas semanas, e já tinha falhado a partida frente ao Brighton da jornada passada. Agora, além do duelo com o Tottenham, o extremo vai também estar ausente dos jogos com Burnley, Southampton e West Bromwich.Precisamente esse último jogo contra a equipa que segue no 19.º lugar da Premier League já poderá ter público nas bancadas de Elland Road. Ainda que esteja pendente da aprovação do governo, é expectável que 8 mil adeptos vão poder assistir à partida, algo que deixa Marcelo Bielsa satisfeito."Poder sentir os adeptos em Elland Road em particular é uma experiência que vale sempre a pena ser vivida. Mesmo que o estádio só possa ter parte da lotação é uma forma de ver como se comportam com os jogadores. É uma sensação muito agradável. Não é um prémio económico, mas é uma das coisas mais valiosas do futebol", considerou.