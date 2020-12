Bielsa em monólogo de 41 (!) minutos para explicar superioridade do Leeds sobre o Man. United

Se uma equipa vence outra por 6-2 não é difícil ver quem é melhor do que quem, mas talvez não seja assim tão linear. Pelo menos para Marcelo Bielsa. É que, segundo o 'Daily Mail', o treinador do Leeds levou 41 minutos (!) a explicar, num intenso (e moroso) monólogo, os motivos pelos quais a sua equipa foi melhor do que o Manchester United a semana passada no jogo que resultou numa goleada... sofrida para os seus lados.





"Em posse de bola fomos superiores o que não significa nada mas dentro do contexto tem algum valor. Não houve um claro domínio no jogo", afirmou como uma das muitas explicações.