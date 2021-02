Bielsa volta a ser controverso: «É pior acabar em 8º a jogar mal do que em 12º a jogar bem»

Em época de regresso à Premier League, o Leeds United ocupa o 11º lugar após 21 jogos mas tem realizado uma campanha irregular, tendo em conta que a equipa de Marcelo Bielsa já foi capaz de mostrar duas 'caras' no espaço de poucos dias. Apesar de algumas críticas, especialmente pelo número de golos sofridos, o Leeds está numa posição tranquila relativamente ao principal objetivo - a manutenção -, e está mais perto dos lugares de acesso à Europa do que da 'linha de água'.





Ontem, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Crystal Palace, o técnico argentino foi questionado sobre qual perspetivava vir a ser classificação final da equipa e Bielsa reagiu... ao seu estilo, com uma tirada que está a agitar o futebol inglês. "Se acabas em oitavo, apesar de não jogares bem, para mim é pior do que acabar em 12º mas jogando bem", disse o treinador, de 65 anos."Quase todos consideram que o nosso futebol é interessante. Há quem defenda ser divertido enfrentar uma equipa que sofre tantos golos. Nós, como todas as equipas, optamos por jogar de uma certa forma porque acreditamos que é ela que nos deixa mais perto do triunfo. Depois, o futebol tem muitos aspetos que não podemos controlar. E o fator mais importante de todos é a capacidade dos jogadores desequilibrarem as suas ações", justificou Bielsa."A verdade é que, jogando bem, será mais fácil terminar em primeiro lugar", concluiu 'El Loco'.