Jogar menos, baixar salários e reduzir preço dos bilhetes: a reflexão de Bielsa que dá que falar

Marcelo Bielsa é um técnico diferente, tanto na forma de lidar com o jogo e com a imprensa, mas também por aquilo que diz sempre que lhe pedem a opinião. Esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Liverpool, o técnico do Leeds foi questionado sobre o diferente entre a FIFA e a Premier League, por conta dos jogos das seleções que tanto deram que falar e a sua solução é simples. Jogar menos... mas receber menos dinheiro.





"O problema principal é que há mais jogos do que aqueles que se podem aguentar. Então, a justificação para que haja esse número e tantas provas passa pelo facto de o futebol ser muito caro para aquilo que custam e ganham os jogadores e todos aqueles que estão diretamente ligados ao jogo. É essa a explicação que se dá, mas é uma meia verdade. Nós, quem recebe por participar, deveríamos receber menos, para que se possa jogar menos. Para além disso, o grave problema do futebol é que há cada vez menos jogadores para a elite", disse o argentino, que aponta a aposta na formação como algo fundamental.Em suma, Bielsa aponta as suas ideias de forma clara. "A minha posição passa por travar a inflação do futebol, o custo exagerado dos honorários e do valor dos jogadores, jogar menos, que o jogo seja melhor, reduzir o preço dos bilhetes para que os espectadores possam ir ao futebol e investir muito na formação, para que haja muito mais jogadores bons".