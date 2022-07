Leeds anuncia contratação do médio norte-americano Tyler Adams ao RB Leipzig

O Leeds anunciou na tarde desta terça-feira a sua mais recente contratação: Falamos de Tyler Adams, que vem dos alemães do Leipzig a troco de 17 milhões de euros (mais cinco por objetivos) assinando contrato para as próximas cinco temporadas - até junho de 2027.Adams iniciou a sua carreira no New York Red Bulls, clube pelo qual se estreou na MLS (Major League Soccer) em abril de 2016 e ajudou a equipa a conquistar o "MLS Supporters Shield".Com 23 anos de idade, foi internacional pelos Estados Unidos por 30 vezes, com um golo marcado (frente ao México) sendo que se estreou pelo seu país justamente frente a Portugal, em novembro de 2017, em jogo realizado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa - em Leiria - e que terminou com uma igualdade (1-1).Em janeiro de 2019 chegaria a sua oportunidade de brilhar em solos germânicos. Foi o RB Leipzig que abriu as portas da Europa a Tyler Adams, numa operação que custou cerca de 3 milhões de euros ao clube, que na altura era orientado pelo atual timoneiro do Bayern Munique, Julian Nagelsmann.Pela formação alemã, o médio defensivo estreou-se no maior palco europeu - a Liga dos Campeões - frente aos Ingleses do Tottenham, na segunda metade da época 2019/2020, contribuindo também ele para que o Leipzig tivesse uma verdadeira "epopeia" europeia, alcançando a meia-final da Liga dos Campeões.Adams é então o segundo jogador norte-americano a chegar ao Leeds United neste mercado. O clube, que é detido em parte pelos San Francisco 49'ers, havia já oficializado a contratação de Brenden Aaronson ao Red Bull Salzburg, naquela que foi a contratação mais cara da história do emblema britânico, numa transferência a rondar os 32 milhões de euros.