Leeds contrata Marc Roca ao Bayern Munique por 12 milhões de euros

O futebolista espanhol Marc Roca vai jogar no Leeds até 2026, confirmou esta sexta-feira o clube inglês, que contratou o médio ao campeão alemão Bayern Munique por 12 milhões de euros.

Roca, internacional sub-21 por Espanha, tem 25 anos e jogou as últimas duas épocas nos bávaros, acumulando um total de 24 jogos, depois de ter despontado no Espanyol, com mais de uma centena de partidas.

O Leeds foi 17.º classificado na última edição da Liga inglesa, escapando à descida por três pontos, numa época em que trocou o técnico argentino Marcelo Bielsa, que os devolveu à Premier League, pelo norte-americano Jesse Marsch, ex-Salzburgo.

Contratou já três reforços para a nova época, depois do dinamarquês Rasmus Kristensen e do norte-americano Brenden Aaronson, ambos provenientes do Salzburgo.