Leeds derrotado (e humilhado) por equipa do quarto escalão

O modesto Crawley Town, sexto colocado da League Two (o quarto escalão do futebol inglês), provocou este domingo um verdadeiro escândalo na Taça de Inglaterra, ao afastar o Leeds com uma clara vitória por 3-0.





Com Hélder Costa e o ex-benfiquista Rodrigo a titulares, os comandados de Marcelo Bielsa ainda chegaram ao descanso com o marcador a zeros, mas o segundo tempo acabou por ser de descalabro, com três golos dos adversários no espaço de 20 minutos.Tsaroulla (50'), Nadesan (53') e Tunnicliffe (70') foram os obreiros da vitória, num jogo no qual Bielsa ainda lançou o ex-sportinguista Raphinha.Note-se que esta foi apenas a segunda vez que uma equipa do quarto escalão conseguiu ganhar por três ou mais golos a uma formação da Premier League na Taça de Inglaterra. A outra foi o Oxford United, que em 1987 caiu perante o Aldershot também por 3-0.