Leeds quer contratar avançado ao Wolverhampton de Bruno Lage

O interesse existe. O avançado espanhol está avaliado em 80 milhões de libras mas, segundo a Eurosports, o Leeds só oferece metade do valor.Caso se chegue a um acordo para a venda do extremo por 40 milhões de libras, esta será a transferência mais cara do Leeds superando os 30 milhões pagos ao Valencia por Rodrigo Moreno.Em Inglaterra fala-se também que Traoré interessa ao Chelsea. Thomas Tuchel vê com bons olhos a polivalência do jogador, podendo utilizá-lo como lateral direito em alternativa a Reece James.Esta não foi a melhor época de Adama Traoré que fez apenas 3 golos e 3 assistências em 41 jogos pelo Wolves.Traoré está ao serviço da selecção espanhola, ainda sem se ter estreado neste Europeu, mas promete continuar a dar que falar no mercado de verão.