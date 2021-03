Leeds sem propostas por Raphinha

Nomeado para melhor jogador do mês de fevereiro na liga, Raphinha tem estado em destaque no Leeds e a imprensa aponta vários interessados. Man. United e Liverpool são dois clubes de olho no ex-Sporting, mas o diretor-geral do Leeds, Victor Orta, desvalorizou a cobiça. “Não recebemos qualquer contacto por Raphinha. É apenas ‘clickbait’”, garantiu. A formação de Bielsa perdeu (0-2) na visita ao West Ham, em zona europeia. Raphinha e Hélder Costa foram titulares no Leeds, que com esta derrota segue na 11ª posição.