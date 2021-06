Raphinha com futuro incerto no Leeds: tubarões ingleses atentos ao jogador

A boa temporada do Leeds na Premier League, que conseguiu um nono lugar e ficou a apenas seis pontos de lugares europeus, não passou despercebida na elite do futebol, e alguns tubarões europeus estão atentos ao clube inglês. Um dos jogadores que não escapa é Raphinha, extremo brasileiro ex-Sporting, um dos principais destaques da temporada na equipa de Marcelo Bielsa.





Segundo avança o jornal 'Marca', Liverpool, Manchester United e City estão interessados em adquirir o jogador, mas Marcelo Bielsa não considera acertada a ideia de vender um dos seus principais ativos: de acordo com o 'Football Insider', o treinador argentino terá ameaçado abandonar o clube inglês caso a venda de Raphinha e de outros jogadores importantes seja concretizada.Em entrevista à agência brasileira 'UOL Esporte' na semana passada, Raphinha revelou que tem por hábito trocar mensagens com Roberto Firmino, avançado do Liverpool e um "bom amigo". Quando questionado acerca de uma possível transferência do extremo para a equipa de Jürgen Klopp, Dylan Childs, um correspondente do 'Football Insider', afirmou: "Sem desrespeito pelo Leeds, mas é claro que ele ponderaria uma transferência para o Liverpool. Se houver sequer meia oportunidade de isso acontecer este verão, tenho a certeza que o jogador vai fazer tudo para conseguir".Recorde-se que Raphinha deixou o Sporting em 2019 para ingressar nos franceses do Rennes, e juntou-se ao Leeds em outubro de 2020, onde contribuiu com seis golos e nove assistências em 30 partidas na Premier League.