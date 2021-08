Raphinha estreia-se nos convocados para a seleção brasileira

Raphinha estreou-se esta sexta-feira entre os convocados para a seleção brasileira. O extremo de 24 anos faz parte da lista que o selecionador Tite irá levar para a ronda tripla das eliminatórias de qualificação para o Mundial'2022.

Destaque na última temporada ao serviço do Leeds United, onde assinou seis golos em 31 jogos disputados, Raphinha não escondeu o entusiasmo pela primeira chamada à seleção canarinha. "Estou sem palavras para descrever a minha felicidade. Eu saí do Brasil bem cedo e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente no país, mas nunca escondo o meu desejo de vestir a camisola da nossa seleção. Quem me acompanha, sabe o quanto eu venho a trabalhar duro e, hoje, o meu sonho realizou-se, pois fui convocado. Agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado e a cada profissional que me ajudou durante a minha carreira. Sem vocês, nada disto seria possível", atirou o extremo brasileiro.

O ex-Vitória de Guimarães e Sporting apontou baterias para o arranque da Premier League, antes da pausa para as seleções. "Agora, é preciso seguir bem focado e trabalhar firme aqui no Leeds porque a Premier League começa neste fim-de-semana e temos grandes objetivos pela frente", concluiu o brasileiro.

O Brasil defrontará o Chile, no dia 2 de setembro. Três dias depois, os canarinhos travam forças com a Argentina e no dia 9 jogam com o Peru.

Everton, jogador do Benfica, não consta na lista de convocados de Tite para estes duelos.