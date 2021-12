San Francisco 49ers querem comprar Leeds: os contornos de um negócio de milhões

A 49ers Enterprises, fundo que gere também a equipa da NFL de San Francisco, quer avançar para a compra na totalidade do Leeds United, segundo avança o portal 'The Athletic'.O referido fundo comprou 10% das ações do clube a Andrea Radrizzani, acionista maioritário que adquiriu o clube em 2017 por 45 milhões de euros, quantidade que subiu para 44% no mês passado. As duas partes chegaram então a acordo para a compra total do emblema inglês. Uma transação que deverá ficar concluída em janeiro de 2024, com a oferta final a superar os 354 milhões de euros.No acordo ficou ainda estipulado que a 49ers Enterprises seria ainda proprietária de Elland Road, o estádio do Leeds, e da cidade desportiva do clube, que pertence à Greenfield Investiment, uma empresa de Singapura de Andrea Radrizzani, e que adquiriu as duas propriedades em 2018 por cerca de 15 milhões de euros.A mesma fonte dá ainda conta de que se a Aser, outra empresa de Radrizzani, decidir comprar um clube até janeiro de 2024, o acordo com a 49ers Enterprises cairá por terra.