Brendan Rodgers poupa Ricardo Pereira com o Randers

O Leicester defronta os dinamarqueses do Randers com algumas baixas: James Justin, Vardy - de fora desde dezembro - e... Ricardo Pereira. O lateral direito português voltou à titularidade no último encontro, na receção ao West Ham (2-2), até marcou, mas vai descansar. “Ele não tem nenhum problema, mas não jogará. Como parte do plano, ainda está a recuperar e estamos a prepará-lo para o jogo do fim-de-semana [fora de casa, frente ao Wolves]”, garantiu Brendan Rodgers, técnico dos foxes.

Já Jota, em evidência no Celtic, deverá permanecer nas escolhas do treinador Ange Postecoglou, que reiterou que o Bodo/Glimt - equipa que humilhou a Roma de Mourinho na fase de grupos - será um osso duro de roer: “Eles têm-me impressionado, mas não só pelos resultados. Fiquei mais impressionado com a forma como jogam”, atirou.