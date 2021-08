Craque do Leicester em maré de sorte: numa noite transformou 1.000 euros em 35 mil

Após a vitória frente ao Manchester City na Supertaça de Inglaterra no passado dia 7 de Agosto, a equipa do Leicester celebrou com uma ida ao casino. E soube-se agora que Jamie Vardy, o avançado dos foxes, para além do sucesso que tem vindo a ter dentro de campo, teve também sucesso nas suas apostas, o que lhe permitiu encaixar 35 mil euros.





Segundo o jornal inglês The Sun, o presidente do foxes, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, organizou as celebrações do título. O empresário tailandês alugou o Park Lane Casino, em Londres, e repartiu fichas de jogo no valor de 1.165 euros por jogador. O inglês de 34 anos acabou por investir as suas fichas de forma eficaz e abandonou a festa com cerca de 35 mil euros no bolso.De acordo com o jornal inglês, o presidente do clube terá gasto cerca de 230 mil euros nas celebrações do clube inglês.