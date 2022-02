Escândalo na Taça de Inglaterra: Leicester goleado e afastado da defesa do título

O Leicester, com Ricardo Pereira a entrar já na última meia hora, foi este domingo atropelado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra pelo Nottingham Forest, com a equipa do Championship a vencer por 4-1.

O inesperado desaire deixa fora de competição o detentor da Taça, com os foxes -- que na última época venceram na final o Chelsea (1-0) -, impedidos de continuarem a defesa do título, enquanto o histórico Nottingham Forest volta a brilhar.

A equipa já tinha na ronda anterior afastado o Arsenal (1-0), mas desta vez não só eliminou um adversário da Premier, como o fez com uma goleada sem qualquer margem para dúvidas, num jogo em que até nem teve o seu melhor marcador.

Lewis Grabban (13 golos), o marcador do golo frente ao Arsenal, não foi opção devido a uma lesão no tornozelo, enquanto no Leicester o treinador Brendan Rodgers continua sem contar com Vardy, também lesionado, e deixou Kasper Schmeichel no banco.

No jogo, Philip Zinckernagel, aos 23 minutos, Brennan Johnson, aos 24', e Joe Worral, aos 32', tornaram as coisas muito difíceis para o Leicester, que apenas conseguiu reduzir por Iheanacho, aos 40 minutos, antes de Spence ainda fazer o 4-1, aos 61 minutos.

No Nottingham, oitavo classificado no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, os portugueses Cafu e Xande Silva entraram aos 88 minutos, enquanto Tobias Figueiredo não saiu do banco, e no Leicester Ricardo Pereira foi opção aos 65'.

O Leicester é a terceira equipa da Liga inglesa a ser eliminada nestes oitavos de final, depois das derrotas de Manchester United, nas grandes penalidades com o Middlesbrough, e do Wolverhampton, mas neste caso afastada por outra equipa da Premier, o Norwich (1-0).

Chelsea, West Ham e Southampton, já no prolongamento, e Manchester City, Everton, Crystal Palace e Tottenham garantiram no sábado um lugar nos oitavos de final da competição, antes de também hoje o Liverpool se apurar, depois de bater o Cardiff (3-1).