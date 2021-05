Fernando Gomes felicita Ricardo Pereira pela conquista da Taça de Inglaterra

O Leicester conquistou, este sábado, a Taça de Inglaterra, depois de bater o Chelsea por 1-0, no jogo da final da competição. A equipa do português Ricardo Pereira alcançou o título pela primeira vez na história do clube.





O único golo do encontro foi apontado por Tielemans (63'), em Wembley, num jogo onde o lateral português ficou no banco de suplentes. Recorde-se que o Leicester já tinha eliminado o Manchester United, de Bruno Fernandes, nos quartos de final da prova (3-1), tendo batido, posteriormente, o Southampton na meia-final (1-0).O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, fez questão de congratular o lateral pela conquista do título. "Felicito o internacional português Ricardo Pereira pela conquista da Taça de Inglaterra. Uma proeza inédita do clube que representa, o Leicester, torna ainda mais especial e inesquecível este triunfo. Ricardo Pereira bem merece viver estes momentos únicos e memoráveis. Parabéns!", pode ler-se na mensagem deixada pelo responsável máximo da FPF.